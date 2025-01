Em 2025 celebra-se o Centenário do nascimento de Carlos Paredes, um músico único pela sua relevância e percurso artístico, com projeção ímpar no panorama musical nacional e internacional.

Decorrente desta relevância, o governo, através do empenho decisivo da sua ministra da Cultura, Dalila Rodrigues, decidiu assinalar e celebrar esta efeméride. Para tal, foi criado um grupo de trabalho que desenhou um programa extenso e multidisciplinar que, ao longo de um ano, irá projetar a obra intemporal de Carlos Paredes em Portugal e no estrangeiro.

A execução de um programa com esta projeção e importância estratégica direcionou o Ministério da Cultura para um diálogo e parceria com a Câmara Municipal de Lisboa, tendo o presidente Carlos Moedas aderido de imediato e estimulado a empresa municipal EGEAC/Lisboa Cultura, através do seu Museu do Fado, a associarem-se à produção das iniciativas previstas no seu plano, com o envolvimento natural de outras entidades e parceiros culturais públicos e privados.

Esta cooperação espelha-se na cerimónia pública de apresentação do programa desta efeméride, que promete uma série de eventos e atividades destinadas a homenagear e divulgar o legado de Carlos Paredes. O programa incluirá concertos, exposições, conferências, documentários e outras iniciativas culturais, tanto em território nacional como internacional, destacando a sua influência e genialidade.

Carlos Paredes, reconhecido mundialmente pela sua habilidade e inovação na guitarra portuguesa, deixou um legado que transcende fronteiras, influenciando músicos e amantes da música em todo o mundo. O centenário do seu nascimento é uma oportunidade única para celebrar a sua vida e obra, assegurando que a sua arte continue a inspirar futuras gerações.

Esta celebração não só honra a memória de Carlos Paredes, mas também reforça a importância da cultura portuguesa no cenário global, destacando a riqueza e a diversidade da nossa herança musical.

Lisboa Cresce, Lisboa Agradece.

Presidente Egeac/LISBOA CULTURA