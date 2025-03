Com o regresso da primavera, Lisboa retoma um novo ciclo cultural com as Festas de Abril. Os dias tornam-se mais longos e permitem o encontro com a música, o teatro, o cinema, a dança, a poesia e as artes plásticas.

Em 2025, esta programação plural dedica a sua temática central à comemoração do centenário do mestre da guitarra portuguesa e da composição, Carlos Paredes.

Variações sobre Paredes, concerto a ter lugar na Praça do Município no dia 27 de abril, será o ponto alto desta celebração, que contará com a participação inesquecível de músicos como Pedro Joia, Joana Bagulho, João Paulo Esteves da Silva, José Manuel Neto, Bruno Costa, Carlos Manuel Proença e Nuno Botelho. O som mágico projetado pelos seus instrumentos ficará documentado com o desenho ao vivo desta paleta musical, pela mão criativa de António Jorge Gonçalves.

Mas os novos tempos primaveris não se extinguem nos acordes musicais; alargam-se a exposições, documentários, debates e cinema, que sob o lema de uma liberdade democrática, percorrerão diferentes espaços culturais de Lisboa, como os Museus do Aljube, Bordalo Pinheiro, o Teatro LU.CA, Cinema São Jorge, entre outros.

Registos que ficarão seguramente nas nossas memórias, onde o visual ficará igualmente assinalado na Sociedade Nacional de Belas Artes, onde irá estar patente, a partir de 29 de março, uma retrospetiva do fotógrafo inglês Kenton Thatcher que, ao longo de mais de 30 anos (fruto da sua paixão por Lisboa, onde reside há três décadas), fotografou um leque de figuras portuguesas de áreas distintas que vão da política ao desporto, passando pela arquitetura e cultura.

São estes "retratos" emblemáticos na cor intemporal do preto e branco que nos farão viajar pelos tempos e rostos dos Xutos & Pontapés, de Camané, Joana Vasconcelos, Ronaldo, Jorge Sampaio, Álvaro Siza Vieira, até ao presente, com Carlos Moedas.

Celebra-se assim uma nova primavera, um novo abril e a cidade de Lisboa.

Lisboa Cresce, Lisboa Agradece

Presidente da EGEAC/Lisboa Cultura