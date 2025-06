No próximo dia 4 de junho iremos assinalar a inauguração e abertura ao público do Pavilhão Julião Sarmento, o que representa um marco significativo para a cidade de Lisboa. Este acontecimento não só destaca a importância da reabilitação e recuperação de espaços culturais, como também reforça o compromisso da cidade com a preservação e promoção da arte.

O projeto de reabilitação deste espaço foi possível graças ao trabalho meticuloso do arquiteto Carrilho da Graça, cuja visão e talento permitiram transformar um local “esquecido” num ponto de referência cultural para a cidade, bem como da ação relevante da Câmara Municipal de Lisboa, via SRU. Assistimos assim ao enriquecimento do património de Belém, um dos eixos culturais mais importantes de Lisboa, conhecido pela sua rica história e arquitetura icônica.

Através deste projeto, a cidade de Lisboa não só preserva um espaço, mas também o transforma num local de encontro para o público, contribuindo para a diversificação e ampliação da oferta cultural disponível na cidade, proporcionando aos habitantes e visitantes uma nova oportunidade para explorar e apreciar a arte contemporânea.

A concretização deste projeto é o resultado de um compromisso mútuo entre o município de Lisboa, presidido por Carlos Moedas, herdeiros do artista e a Associação Coleção Julião Sarmento. Esta colaboração visa não só a preservação da obra e coleção do artista, mas também a criação de um espaço onde a arte pode ser apreciada e estudada pelos seus vários públicos nacionais e internacionais.

A abertura do pavilhão cumpre assim os objetivos traçados por ambas as entidades, proporcionando um local onde a cultura e o património se encontram e se renovam.

Com a sua abertura, Lisboa não só honra a memória e a obra de Julião Sarmento, mas também reforça a sua posição como uma cidade vibrante e dinâmica, onde a arte e a cultura são valorizadas e promovidas.

Um agradecimento final a todas as equipas, e em especial à Direção deste novo equipamento cultural, Isabel Carlos, que com todo o empenho e dedicação tornaram possível este primeiro TAKE, dos muitos que se esperam.

Lisboa Cresce, Lisboa Agradece

Presidente Egeac/LISBOA CULTURA