Lisboa acolhe o Philea Forum 2025: um olhar europeu sobre poder, igualdade e filantropia transformadora

Nestes dias, Lisboa torna-se o centro da filantropia europeia com a realização do Philea Forum 2025, que decorre entre 2 e 5 de junho sob o mote “Poder e Igualdade: Um Equilíbrio Delicado”. O encontro, promovido pela Philea – Philanthropy Europe Association e acolhido pela Fundação Calouste Gulbenkian, reúne mais de 850 participantes vindos de toda a Europa e do mundo, representando fundações, organizações da sociedade civil, instituições europeias, universidades, entre outras.

A edição deste ano destaca-se pela coragem de abordar desequilíbrios estruturais – tanto na sociedade como dentro do próprio setor filantrópico. A programação inclui sessões sobre justiça social e económica, alterações climáticas, promoção da democracia e novas formas de exercício de poder partilhado e inclusivo. A cerimónia de abertura contou com a atuação simbólica e emotiva do músico Dino D'Santiago, reforçando a importância de dar palco a vozes plurais e representativas da diversidade da sociedade.

A escolha do tema “Poder e Igualdade: Um Equilíbrio Delicado” reflete uma crescente consciência no setor filantrópico sobre a necessidade de enfrentar as assimetrias que perpetuam exclusões e desigualdades, inclusive dentro das próprias organizações que se dedicam ao bem comum. Num contexto global marcado por crises interligadas, desde a emergência climática, conflitos armados, à desigualdade económica e ao enfraquecimento da democracia, é urgente que a filantropia se interrogue sobre a forma como promove a partilhar de poder, define prioridades e quem beneficia das decisões tomadas. Este fórum é, por isso, uma oportunidade única para reforçar práticas mais justas, participativas e transformadoras.

Ao longo dos quatro dias, o Philea Forum promove não apenas reflexão e partilha, mas também pretende reforçar redes de solidariedade e inovação social. Lisboa, com a sua história de encontros e cruzamentos culturais, oferece o cenário ideal para esta conversa europeia sobre o futuro da filantropia.

Num mundo em mudança, o verdadeiro poder da filantropia reside na capacidade de escutar, partilhar e transformar – juntos.