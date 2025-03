Quem dorme em democracia, acorda em ditadura. Tu já aceitas que muitos estabelecimentos recusem pagamentos em dinheiro, não é? Então estás pronto para a introdução final do euro digital! É já para outubro, segundo anunciou agora Lagarde.

Eis o fim das liberdades públicas tal como as conhecemos, a morte da privacidade e do anonimato. Cada pagamento que fizeres será rastreado e podes ter a tua conta bloqueada a qualquer momento. Todas as taxas e taxinhas serão cobradas na hora, automaticamente. Podem colocar um prazo de validade no teu dinheiro para te obrigarem a gastar e a consumir, obrigarem-te a comprar apenas aos vendedores autorizados, ou congelar o teu capital em nome de qualquer política monetária. O fim do numerário elimina também única forma de pagamento gratuita, deixando todo o espaço para a gestão discricionária de preços nas transações eletrónicas. Além de excluir milhares de pessoas.

Uma moeda central ligada à identificação digital aniquilará direitos, liberdades e garantias e levará a castigos/multas automáticas se incumprires alguma norma (por mais abusiva ou arbitrária que seja) e independentemente do desvalor da conduta. Tipo sistema de créditos chinês.

Enfim, o teu dinheiro dependerá 100% do Banco Central Europeu e da sua líder, já condenada em tribunal. Lembra-te que a justiça considerou provado que Lagarde, enquanto ministra das Finanças francesa, foi responsável por um pagamento milionário ao empresário Bernard Tapie. No entanto, os juízes abstiveram-se de aplicar uma pena, considerando a sua "personalidade" e a sua "reputação internacional".

Essa mesma Lagarde foi apanhada há dois anos a lamentar que o BCE com o euro digital tenha controlo limitado. Um sátiro fez-se passar por Zelensky e manteve uma chamada telefónica na qual esta Dona Branca garantiu que apenas controlar quantias como 300 ou 400 euros "seria muito perigoso", isto é, o ideal seria rastrear ao cêntimo.

Tens dúvidas de que estamos perante o fim da democracia?

Esta autêntica revolução está a ser conduzida sem qualquer debate público, sem qualquer discussão na comunicação social, por elites não eleitas. Porque será?! Vamos oferecer a nossa liberdade a este controlo distópico sem dar qualquer luta, sem um simples consentimento informado?!

Reparem que a Florida, o Indiana e o Texas aprovaram a proibição do uso de qualquer moeda digital de banco central (CBDC) como moeda com curso legal. Pretende-se evitar que estas CBDC estabeleçam uma ligação direta entre os consumidores e o Sistema de Reserva Federal (banco central), ou seja, pretende-se rejeitar uma monitorização inaudita das transações privadas e da posse de dinheiro. Outros países estão a consagrar nas suas Constituições o direito à utilização de notas e moedas, como acontece com a Eslováquia e a Áustria.

Em Portugal, é obrigatória a aceitação de dinheiro físico, não existindo, contudo, sanções legais para quem viole esta obrigação. Quando é que algum partido propõe sanções e contra-ordenações às empresas que se recusem a aceitar notas e moedas, salvaguardando um direito fundamental? Em novembro? Acorda, minha linda e bela adormecida.

Ativista Política

Cortexfrontal@gmail.com