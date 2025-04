O módulo de aterragem da tripulação desceu lentamente, após se ter separado do veículo de regresso à Terra, aterrando com um paraquedas vermelho e branco em Dongfeng, na região da Mongólia Interior, no norte da China, junto à orla do deserto de Gobi.

O regresso tinha sido adiado por um dia devido a ventos fortes e fraca visibilidade. A zona é propensa a tempestades de areia nesta altura do ano.

Os astronautas Cai Xuzhe, Song Lingdong e Wang Haoze foram lançados para a estação espacial Tiangong em outubro e entregaram o controlo da estação, na terça-feira, à nova tripulação que chegou recentemente para os substituir.

A nave Shenzhou 20, que transportou a nova equipa, levou também equipamento para experiências científicas no espaço e novas tecnologias para a estação.

A estação espacial Tiangong, ou "Palácio Celestial", consolidou a China como um dos principais intervenientes na nova era de exploração espacial e no uso de estações permanentes para investigação científica.

Esta estação foi inteiramente construída pela China, após o país ter sido excluído da Estação Espacial Internacional por questões de segurança nacional levantadas pelos Estados Unidos.

O programa espacial chinês é gerido pelo Exército de Libertação Popular, o ramo militar do Partido Comunista Chinês.

Durante a sua permanência a bordo, os três astronautas realizaram diversas experiências e trabalhos de melhoria na estação.

Dois dos astronautas, Cai e Song realizaram uma caminhada espacial de nove horas -- a mais longa de sempre no programa espacial chinês --, informou a agência espacial da China.

O programa espacial do país tem registado avanços significativos nos últimos anos. A China já colocou um robô explorador em Marte e uma sonda no lado oculto da Lua. O objetivo agora é colocar um astronauta na Lua antes de 2030.

JPI // SB

Lusa/Fim