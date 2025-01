Segundo o IPMA, o sismo de maior intensidade ocorreu pelas 16:51 locais (17:51 em Lisboa) e teve epicentro próximo de Serreta, no concelho de Angra do Heroísmo.

"Este sismo, de acordo com a informação disponível até ao momento, não causou danos pessoais ou materiais e foi sentido com intensidade máxima V (escala de Mercalli modificada) nas freguesias de Posto Santo e São Bartolomeu de Regatos", indicou o comunicado.

O evento foi ainda sentido com menor intensidade nas freguesias de Altares, Santa Luzia, São Pedro, Feteira, Porto Judeu, Santa Bárbara, São Bento, Terra Chã, Vila de São Sebastião, Biscoitos, Fonte do Bastardo, Fontinhas, Praia da Vitória (Santa Cruz) e Vila Nova.

O sismo com magnitude 3,5 na escala de Richter foi registado às 16:47 locais (17:47 em Lisboa) e teve epicentro a cerca de quatro quilómetros a este de Serreta.

O IPMA indicou que o sismo, "de acordo com a informação disponível até ao momento, não causou danos pessoais ou materiais e foi sentido com intensidade máxima IV/V (escala de Mercalli modificada) nas freguesias de São Pedro, Sé, Terra Chã e Biscoitos".

O abalo foi ainda sentido com menor intensidade nas freguesias de Altares, Cinco Ribeiras, Ribeirinha, Santa Bárbara, São Bartolomeu de Regatos, Fontinhas, Praia da Vitória (Santa Cruz) e Vila Nova.

O Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (Civisa) emitiu um comunicado sobre o sismo ocorrido pelas 16:47 locais, adiantando que está inserido na crise sismovulcânica em curso na ilha Terceira desde junho de 2022.

O Civisa atribuiu-lhe uma magnitude de 3,6 (na escala de Richter) e epicentro a cerca de um quilómetro a WSW (oés-sudoeste) de Serreta.

O abalo foi sentido com intensidade máxima IV (escala de Mercalli Modificada) em Raminho e Serreta (Angra do Heroísmo), com intensidade III/IV em Biscoitos (Praia da Vitória) e com intensidade III em Quatro Ribeiras (Praia da Vitória) e Agualva (Angra do Heroísmo), indicou o Civisa.

Segundo a escala de Richter, os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequenos (2,0-2,9), pequenos (3,0-3,9), ligeiros (4,0-4,9), moderados (5,0-5,9), forte (6,0-6,9), grandes (7,0-7,9), importantes (8,0-8,9), excecionais (9,0-9,9) e extremos (quando superior a 10).

A escala de Mercalli Modificada mede os "graus de intensidade e respetiva descrição".

Com uma intensidade III, considerada fraca, o abalo é sentido dentro de casa e os objetos pendentes baloiçam, sentindo-se uma "vibração semelhante à provocada pela passagem de veículos pesados", descreve o IPMA na sua página da Internet.

Com uma intensidade IV, considerada moderada, "os objetos suspensos baloiçam, a vibração é semelhante à provocada pela passagem de veículos pesados ou à sensação de pancada de uma bola pesada nas paredes, os carros estacionados balançam, as janelas, portas e loiças tremem, os vidros e loiças chocam ou tilintam e na parte superior deste grau as paredes e as estruturas de madeira rangem", segundo o IPMA.

Com uma intensidade V, considerada forte, o abalo é "sentido fora de casa, pode ser avaliada a direção do movimento, as pessoas são acordadas, os líquidos oscilam e alguns extravasam, pequenos objetos em equilíbrio instável deslocam-se ou são derrubados", revela o IPMA.

Neste grau, "as portas oscilam, fecham-se ou abrem-se, os estores e os quadros movem-se" e "os pêndulos dos relógios param ou iniciam ou alteram o seu estado de oscilação".

