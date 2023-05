O PNUD vai colaborar com o Governo moçambicano através do seu Laboratório de Aceleração para desenhar uma plataforma nacional que facilite "a partilha de ideias e soluções inovadoras para o desenvolvimento sustentável da sociedade moçambicana", com enfoque nas áreas socioeconómica e ambiental.

O memorando prevê ainda "a promoção de eventos e outros meios de capacitar inovadores e empreendedores moçambicanos", bem como "o fomento de ações que visem estimular o espírito inovador na sociedade".

"A falta de infraestruturas adequadas à investigação científica, o reduzido financiamento público" e a diminuta "qualificação de recursos humanos" são desafios que o país enfrenta na área tecnológica, referiu o ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Daniel Nivagara, citado no documento.

O Governo moçambicano espera que o memorando de entendimento ajude a melhorar o contexto.

O Laboratório de Aceleração é um projeto do PNUD lançado em 2019 que tem como objetivo promover metodologias e soluções inovadoras com vista ao desenvolvimento sustentável nos diferentes países em que atua, em linha com o papel de apoio técnico daquela agência das Nações Unidas.

"Com financiamento inicial para três anos de duração, o Laboratório de Aceleração trabalhará com um grupo diversificado de parceiros e vai estabelecer ligações estratégicas com instituições governamentais, academia, setor privado e sociedade", concluiu.

