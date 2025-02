Nos processos eleitorais, o relatório divulgado na quarta-feira e intitulado "Liberdade no Mundo 2025: A Batalha Difícil para Salvaguarda os Direitos", revelou que dos 66 países e territórios com eleições nacionais em 2024, cerca de 40% apresentavam violência relacionada com as eleições.

"Os candidatos foram atacados em pelo menos 20 países, enquanto os locais de votação foram atacados em pelo menos 14", de acordo com o estudo.

"A liberdade global sofreu outro golpe durante um ano repleto de eleições em todas as regiões", disse o copresidente interino da 'Freedom House', Gerardo Berthin.

De acordo com o relatório, apenas 20% da população mundial vive em países classificados como 'livres', enquanto 40% vivem em países classificados como 'não livres'.

Dos países analisados, apenas 34 alcançaram melhorias, entre os quais a Síria que, após a queda do regime de Bashar-al-Assad, registou melhorias imediatas na segurança física, liberdade de movimento e liberdade de reunião em áreas anteriormente controladas pelo regime.

Entre os países que alcançaram maiores aumentos e melhores pontuações gerais estão o Bangladesh (+5), Butão (+5), Sri Lanka (+4) e Síria (+4).

Os maiores declínios e piores pontuações gerais couberam a países como Kuwait (-7), Tunísia (-7), El Salvador (-6) e Haiti (-6).

PYR // CSJ

Lusa/Fim