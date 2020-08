"Em apenas algumas horas é alcançada uma boa acuidade visual e a leitura é geralmente possível sem o auxílio de óculos de leitura ou lentes de contacto", revelou a unidade hospitalar, em comunicado.

Segundo a mesma nota, o Garcia de Orta "é o único hospital público a realizar em Portugal o tratamento inovador Supracor-Lasik, que permite corrigir a presbiopia", mais conhecida como "vista cansada".

"É uma condição natural associada ao envelhecimento, a partir dos 40 ou 50 anos, em que "o olho apresenta uma capacidade progressivamente diminuída para focar objetivos próximos, ou seja, de ver ao perto", explicou.

No entanto, já é possível corrigir estes "erros de refração relacionados com a idade", através do "equipamento laser topo de gama" que o Garcia de Orta adquiriu para o serviço de oftalmologia.

"O Supracor-Lasik consiste num tratamento laser com multifocalidade na córnea, que permite aumentar a visão de perto e intermédia. O procedimento é normalmente realizado só no olho não dominante e é rápido, simples, seguro e eficaz", indicou.

O equipamento já permitia a realização de outras cirurgias para corrigir erros refrativos nos olhos, como miopia, hipermetropia e astigmatismo, mas agora, com um "desenvolvido 'software' e a formação específica de uma equipa multidisciplinar, passou a ser possível corrigir também a presbiopia.

"O Hospital Garcia de Orta em bom momento adquiriu este laser que nos permite agora, e ao longo dos anos, ir melhorando e ir oferecendo uma maior abrangência nos tratamentos oculares. Trata-se de um tratamento inovador que, seguramente, irá dar resposta a muitos utentes", frisou o diretor de oftalmologia, Nuno Campos, na nota divulgada.

O Hospital Garcia de Orta localiza-se em Almada, mas também abrange o concelho vizinho do Seixal, no distrito de Setúbal.

