Oferecer uma experiência digital inovadora é o objetivo da Ok! Seguros, que se tornou a primeira seguradora em Portugal a apostar no Metaverso com a criação da “Cidade Ok”. Marta Vicente, da Ok! Seguros explica como funciona esta cidade virtual, criada também com o objetivo de desenvolver novas formas de interação com o cliente.

Movimento nacional lançado no dia 15 de maio de 2017, o MUDA é promovido por várias empresas, universidades e associações e pelo Estado Português. Juntos, assumem o compromisso de incentivar a participação dos portugueses no espaço digital e ajudar a tirar partido dos benefícios associados aos serviços digitais disponibilizados por empresas e pelo Estado.

