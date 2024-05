Há três painéis de debate, vontade de promover a inovação e a mudança e muito empenho em pôr a falar diferentes setores com o objetivo comum de melhorar o planeta, a sofrer os efeitos das alterações climáticas. A Portuguese Climate Summit "não só visa apenas ser uma plataforma para discussão e inovação, mas também uma ponte para a colaboração entre diferentes setores e para capacitar os jovens, que são os líderes de amanhã", explica João Maria Botelho, promotor da iniciativa, que acredita que este momento será "um passo essencial para moldar um futuro mais sustentável e justo para todos".

A “Portuguese Climate Summit: Moldar o Nosso Futuro Climático” é uma cimeira dinâmica que visa galvanizar a ação coletiva para enfrentar os desafios prementes das alterações climáticas. Organizado pelo grupo liderado pelo jovem João, destacado pela Forbes Portugal na lista de 30 Under 30, o evento vai reunir um diversificado leque de "vozes, conhecimentos e partes interessadas para fomentar um diálogo significativo, trocar ideias e promover soluções acionáveis para um futuro mais sustentável, equitativo e justo". O grupo chama-se Generation Resonance, e materializa-se sob a forma de um "movimento de jovens líderes protocolado com a Associação das Nações Unidas Portugal".

No Templo da Poesia, na Câmara de Oeiras, a cimeira de dia 29 de maio vai "mobilizar partes interessadas de todos os setores para acelerar a ação climática, reforçar a colaboração e promover abordagens inovadoras para enfrentar as alterações climáticas, de diversos prismas". A garanti-lo está, desde logo, o painel de abertura, com a tomada de posse do Conselho de Embaixadores Nacionais e Internacionais, presidida por Mónica Ferro, diretora do Escritório do UNFPA em Londres. "Estes embaixadores desempenham um papel crucial na promoção das nossas iniciativas e na amplificação da nossa mensagem de impacto social e empoderamento dos jovens", vinca João Maria Botelho.

O evento contará com três painéis, começando com o tema da Governação dos Oceanos (debatem os professores Armando Marques Guedes, Duarte Lynce de Faria e Gonçalo Magalhães Collaço, abordando políticas e práticas para a proteção e gestão sustentável dos oceanos); seguindo para a Transição Energética (com a participação de Alice Khouri, Catarina Milagre, Bernardo Ivo Cruz e Ana Fontoura Gouveia) e as estratégias para que seja justa e eficaz; e por fim chega às Finanças Sustentáveis (com Maria Teresa Goulão, Rodrigo Tavares e Rita Orvalho), analisando como orientar o capital para iniciativas sustentáveis. "No final teremos um pitch sobre a importância de pensar a sustentabilidade fora da caixa, com Assunção Cristas", revela ainda João, salientando a importância de uma lista de embaixadores que querem ajudar a causa. "Estas figuras estão comprometidas em oferecer conselhos, atender e participar nos nossos eventos e fazer um compromisso para desenvolver as competências dos jovens portugueses. A sua participação não só enriquece o evento, mas também inspira a próxima geração de líderes, fomentando a intergeracionalidade e partilhando expertise."

Da lista fazem ainda parte nomes como Lucila de Almeida, Margarida Couto, Filipa Saldanha, Helena Vieira, Eduardo Ferreira, Cristina Queiroz, Vasco Becker-Weinberg, Mário Parra da Silva, Pedro Oliveira, Jaime Quesado, Rodrigo Tavares, Pedro Krupenski, Rita Sacadura Orvalho e Débora Melo Fernandes .

"A nossa missão é clara: queremos construir um mundo mais resiliente e sustentável, e esta cimeira summit é um passo crucial nesse caminho", conclui João Maria Botelho.

O evento é gratuito, basta inscrever-se aqui.