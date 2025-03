Considerando a distância do ponto extremo de um hemisfério aos seus antípodas na superfície Terra, de cerca de 18 mil quilómetros, uma volta completa ao planeta significaria percorrer uma distância de aproximadamente 40 mil quilómetros. A energia poupada numa campanha de 1 milhão de impressões é equivalente àquela de que um veículo elétrico precisaria para percorrer mais de 135 mil quilómetros. Ou seja, daria para alimentar mais de três voltas completas à Terra ao voante de um elétrico.

Que revolução é esta? É a nova solução Green-Ad, que o SAPO acaba de lançar para os seus anunciantes de forma a otimizar criatividades garantindo uma redução brutal do impacto ambiental das campanhas digitais.

Como funciona? Em traços genéricos, as campanhas passam a utilizar apenas um servidor e, no máximo, um script de medição de performance. Em medium-rectangle, half-page, billboard e floor-ad mobile, as campanhas são servidas num tipo de ficheiro otimizado em termos de peso (WEBP).

O novo formato surge na sequência do Dia Nacional da Sustentabilidade, como uma oportunidade acrescida para exponenciar comportamentos e práticas mais amigas do planeta. Recorrendo a uma otimização das imagens, de JPEG/PNG (142 Kbs de consumo) para o formato WEBP (49 Kbs), uma campanha que garanta um milhão de impressões vai gastar em média menos 2.709 quilowatts por hora (kWh).

Traduzindo em poupança diária de energia, o que o Green-Ad permite é de facto impressionante. O que se poupa, daria para alimentar o frigorífico lá de casa durante mais de dois meses, manteria o seu computador carregado por ano e meio ou alimentaria o seu carro elétrico com bateria suficiente para 135 mil quilómetros.

As campanhas Green-Ad serão lançadas na rede SAPO, garantindo um posicionamento premium e uma emissão de carbono mínima aos seus clientes.