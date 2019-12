Tribunal de Leiria decreta prisão preventiva para suspeito de matar companheira O juiz de instrução do Tribunal Judicial de Leiria decretou hoje prisão preventiva ao homem suspeito de ter matado a companheira, em Leiria, na noite de sexta-feira, disse à Lusa fonte judicial. nacional Lusa nacional/tribunal-de-leiria-decreta-prisao-preventiva-_5e07b6b922bb341c1a1a1329





O homem, de 35 anos, suspeito de ter matado a companheira, de 34 anos, em casa do casal no centro de Leiria, foi esta tarde presente ao juiz de instrução que ordenou que o arguido aguarde o desenrolar do processo em prisão preventiva, acrescentou a mesma fonte.

Segundo a fonte, o suspeito matou a companheira, degolou-a com um x-ato e pôs-se em fuga.

Em casa estavam os filhos da vítima, de 2 e 6 anos, fruto de relações anteriores, que estão agora sob a responsabilidade da Comissão da Proteção de Crianças e Jovens.

"O casal estaria a passar por uma fase má, registando-se algumas desavenças", revelou a mesma fonte policial, acrescentando que a PSP tinha sido alertada para discussões, "mas nada previa este desfecho" nem haveria suspeita de violência doméstica.

Depois de matar a mulher, que morreu no local apesar das manobras de reanimação, o suspeito pôs-se em fuga, vindo a ser detido pela GNR, após se despistar no Itinerário Complementar 2 (IC2), em Pombal.

"O suspeito foi encontrado após se ter despistado na viatura que conduzia e foi detido ao quilómetro 144,5, na zona de Travasso, Pombal", referiu fonte da GNR, esclarecendo que o suspeito não apresentava ferimentos nem ofereceu resistência no momento da detenção.

O casal é estrangeiro e o arguido não tinha antecedentes criminais.

Estiveram no local do crime, os bombeiros municipais, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) e a unidade de psicólogos do INEM, num total de nove elementos e quatro viaturas, segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro de Leiria.

Ao local deslocaram-se ainda PSP e Polícia Judiciária.

EYC (SR) // MCL

Lusa/Fim