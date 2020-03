Três militares infetados, todos com "bom prognóstico"

Três militares estão infetados com o novo coronavírus, apresentando "bom prognóstico", um dos quais está internado no Hospital das forças Armadas, disse hoje à Lusa fonte do Ministério da Defesa Nacional.

