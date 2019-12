SEF detém em Lisboa homem e mulher estrangeiros suspeitos de tráfico de três menores O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) anunciou hoje a detenção, no aeroporto de Lisboa, de uma mulher e um homem estrangeiros, por suspeita de crime de tráfico de seres humanos sobre três menores. nacional Lusa nacional/sef-detem-em-lisboa-homem-e-mulher_5dff5bdfab7e607966e61f44





As detenções ocorreram no início de dezembro, tendo os três menores, com idades entre os 9 e os 15 anos, sido encaminhados para casas de acolhimento, refere o SEF em comunicado.

Num dos casos, a suspeita fez-se passar por mãe de uma criança de 11 anos, com um teste de ADN a confirmar a inexistência de qualquer laço de parentesco.