Rui Rio com 49,44% e Luís Montenegro com 41,26% vão disputar segunda volta -- oficial

Rui Rio foi o mais votado nas eleições para a liderança do PSD, com 49,44%, e vai disputar uma segunda volta com Luís Montenegro, que teve 41,26%, anunciou hoje o Conselho de Jurisdição Nacional dos sociais-democratas.

Lusa

