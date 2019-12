Restabelecer normalidade após furacão é prioridade - Presidente

O Presidente da República considerou hoje que o restabelecer da "normalidade" na chegada de mercadorias às ilhas das Flores e do Corvo após a passagem do furacão Lorenzo é uma "prioridade" que tem seguido com o Governo dos Açores.

nacional

Lusa

nacional/restabelecer-normalidade-apos-furacao-e_5e0bad16173a6f1c3165ae74