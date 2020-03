Província moçambicana de Gaza recebe 35 mil livros e 27 bicicletas enviados de Portugal O distrito do Chibuto, na província moçambicana de Gaza, recebe na sexta-feira mais de 35 mil livros e material escolar, enviados de Portugal pela organização não-governamental para o desenvolvimento AIDGlobal, bem como 27 bicicletas. nacional Lusa nacional/provincia-mocambicana-de-gaza-recebe-35-mil_5e612e0795e8c819450e2fac





O objetivo da doação de livros visa reforçar a rede de bibliotecas escolares do distrito e a biblioteca municipal do Xai-Xai, explica a organização não-governamental para o desenvolvimento (ONGD) numa nota enviada à Lusa.

Segundo a organização, o envio do contentor de Portugal com o material é uma iniciativa "enquadrada no programa Passaporte para a Leitura, criado em 2008, e que é o maior programa de intervenção da AIDGlobal, em Moçambique, no âmbito do combate à iliteracia e incentivo à leitura".