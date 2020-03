PJ faz buscas na Câmara de Albufeira num processo de criminalidade económica-financeira

A Polícia Judiciária (PJ) confirmou hoje a realização de buscas na Câmara de Albufeira, no distrito de Faro, no âmbito de um processo de investigação de criminalidade económico-financeira que corre termos no DIAP regional de Évora.

