Oliveira de Frades desafia a cantar Zeca Afonso em casa A Câmara municipal de Oliveira de Frades desafiou hoje os munícipes a cantarem Zeca Afonso a partir de casa, de forma a comemorar o 25 de Abril.





"Atreve-te em casa a cantar, recitar ou tocar um tema deste cantor e compositor, nascido em 1929, que teve uma carreira profissional, artística e política muito ativa", desafia a Câmara.

Segundo um comunicado de imprensa, também divulgado nas redes sociais, a escolha de Zeca Afonso para o desafio é por se estar no mês de abril e "porque a história remonta a este homem de fortes convicções".

"Com as suas canções, baladas e prosas lutou pela liberdade num período revolucionário que marcou as nossas vidas, o 25 de Abril de 1974, transformando-se num símbolo da resistência democrática", justifica.

E numa comparação ao atual momento que se vive, com a ditadura de antes do 25 de Abril, a autarquia diz que "também este período que se está a viver, face à evolução epidemiológica da pandemia covid-19, condiciona a liberdade e a forma de estar no mundo".

Neste sentido, desafia os cidadãos a darem asas à imaginação e a partilharem os vídeos com a autarquia, através do 'e-mail' gabcomunicacao@cm-ofrades.pt, até ao dia 24 de abril, de forma a "assinalar esta data revolucionária que marcou a história" de Portugal.

A nível global, a pandemia de covid-19 já provocou quase 127 mil mortos e infetou mais de dois milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Em Portugal, morreram 599 pessoas das 18.091 registadas como infetadas.

