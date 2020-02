Mónica de Miranda expõe na bienal internacional FotoFest nos Estados Unidos

A artista portuguesa Mónica de Miranda faz parte do grupo escolhido para a exposição central da bienal internacional de fotografia FotoFest, que decorre a partir de 08 de março em Houston, no estado norte-americano do Texas.

nacional

Lusa

nacional/monica-de-miranda-expoe-na-bienal_5e4d250decd6251278753a30