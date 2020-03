Miséria e maus tratos na origem da sublevação em 1961 - relatório A miséria em que viviam os trabalhadores locais e os maus tratos aplicados pela COTONANG, empresa que explorava o algodão em Angola, foram descritos em fevereiro de 1961 num relatório emanado do quartel de Malanje, com caráter secreto. nacional Lusa nacional/miseria-e-maus-tratos-na-origem-da-sublevacao_5e64dfdc07faa719515b6fef





Numa cópia da "parte que interessa", como se lê na missiva partilhada com outras estruturas militares, refere-se que a sublevação indígena era motivada pela miséria e pelos maus tratos infligidos aos trabalhadores pelos funcionários da empresa, práticas apoiadas, "em geral", pelas autoridades administrativas.

"Desta aliança perniciosa resulta que o indígena não sabe nem pode fazer a distinção entre COTONANG e Estado", lê-se no documento, do qual se conserva uma cópia no Arquivo Histórico da Marinha, entre milhares de documentos que a instituição tem vindo a desclassificar e que a Lusa consultou.