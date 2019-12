Linha do Douro volta a ser cortada após choque de comboio com uma pedra

A linha do Douro está interrompida desde as 18:40 de hoje, entre Ermidas e Aregos, devido ao choque de um comboio regional com uma pedra que se encontrava na via, informou a Infraestruturas de Portugal (IP).

