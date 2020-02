Líder do PSD vai votar a favor da despenalização da eutanásia

O presidente do PSD, Rui Rio, vai votar a favor da despenalização da morte medicamente assistida, na votação agendada para quinta-feira, no parlamento, disse hoje à agência Lusa fonte do grupo parlamentar social-democrata.

nacional

Lusa

nacional/lider-do-psd-vai-votar-a-favor-da_5e4d826184a13912995cb2eb