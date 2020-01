João Almeida diz que "se for preciso" o CDS terá candidato presidencial O candidato à liderança centrista João Almeida declarou hoje perante os delegados ao 28.º Congresso que "se for preciso" o CDS apresentar um candidato próprio às eleições presidenciais, já sabe quem será. nacional Lusa nacional/joao-almeida-diz-que-se-for-preciso-o-cds_5e2c4227b34dee12adaf5821





"Vamos ter o desafio das presidenciais, sabem qual é a minha opinião sobre a avaliação do mandato do atual Presidente da República, mas, se por alguma razão for preciso o CDS ter um candidato às eleições presidenciais, eu sei quem é, sei como vamos fazer e tenho a garantia de que teremos esse candidato", disse.

João Almeida falava perante os delegados ao 28.º Congresso do CDS-PP, que decorre no Parque de Exposições de Aveiro, numa intervenção para apresentar a sua moção global de estratégia, intitulada "O que nos une é a nossa força".

