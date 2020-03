Idanha-a-Nova impõe isolamento social para quem chega ao concelho Todas as pessoas de outros concelhos ou do estrangeiro que cheguem a Idanha-a-Nova têm que cumprir obrigatoriamente o isolamento social e informar as autoridades da sua chegada, foi hoje anunciado. nacional Lusa nacional/idanha-a-nova-impoe-isolamento-social-para_5e79dd3354821b1985b2dae1





Em comunicado, o presidente da Câmara de Idanha-a-Nova, Armindo Jacinto, explica que esta medida foi determinada pela ativação do Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil, que abrange todo o território do concelho e que visa conter a propagação da covid-19.

"Numa altura em que devemos evitar deslocações, é obrigatório que todos os cidadãos que tenham chegado a localidades do concelho de Idanha-a-Nova, mesmo sem sintomas do novo coronavírus, fiquem em isolamento social para prevenir um possível contágio de outros cidadãos, podendo recorrer às nossas linhas de apoio", sublinha.

O autarca deste município do distrito de Castelo Branco realça que a desobediência e a resistência às ordens das entidades competentes, quando praticadas em situação de alerta, constituem crime e são sancionadas nos termos da lei penal, de acordo com a Lei de Bases da Proteção Civil.

"Assim, pede-se a todos os cidadãos vindos de fora do concelho ou do estrangeiro que cumpram o isolamento social e informem as entidades locais da sua chegada (...)", lê-se na nota.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19,já infetou mais de 345 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 15.100 morreram.

Em Portugal, há 23 mortes e 2.060 infeções confirmadas, segundo o balanço feito na segunda-feira pela Direção-Geral da Saúde.

Dos infetados, 201 estão internados, 47 dos quais em unidades de cuidados intensivos.

Portugal encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de quinta-feira e até às 23:59 de 02 de abril.

Além disso, o Governo declarou no dia 17 o estado de calamidade pública para o concelho de Ovar.

