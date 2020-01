Homem a caminho do Hospital São João no Porto com suspeitas de coronavírus

Um homem está a caminho do Centro Hospitalar Universitário de São João, no Porto, com suspeitas de poder estar infetado com o coronavírus, confirmou à Lusa fonte do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

