Galeria Perve celebra 20 anos com três exposições em Lisboa

Três exposições em três locais de Lisboa assinalam, a partir de domingo, as comemorações dos 20 anos da galeria Perve, congregando "Diálogos", entre gerações de artistas, a singularidade do "mestre Figueiredo Sobral" e uma revisitação do acervo desta entidade.

nacional

Lusa

nacional/galeria-perve-celebra-20-anos-com-tres_5e6a02372af29a198bae6047