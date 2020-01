Gaia formaliza "até ao fim do ano" candidatura a Capital Europeia da Juventude em 2024 A Câmara de Vila Nova de Gaia conta oficializar "até ao fim do ano" a candidatura a Capital Europeia da Juventude em 2024, no âmbito da qual está a realizar mensalmente as ações 'PowerUP' de "empoderamento de jovens". nacional Lusa nacional/gaia-formaliza-ate-ao-fim-do-ano-candidatura-_5e2c153eecd6251278695538





Em declarações à agência Lusa, o vereador da Juventude e Voluntariado Jovem da Câmara de Gaia, Elísio Pinto, indicou que a candidatura será apresentada ao Fórum Europeu de Juventude, que é quem atribui o título, "antes do final do ano", admitindo que a ambição constitui "uma enorme exigência" para o país, pois "Portugal habilita-se a receber este título pela terceira vez em 16 anos".

"Gaia já recebeu apoio [para avançar com esta candidatura] de vários quadrantes e personalidades", disse o autarca, enumerando uma carta de apoio do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, bem como do secretário de Estado do Desporto e da Juventude, João Paulo Rebelo, e do presidente da Câmara de Cascais, Carlos Carreira, entre outras.

"Esta candidatura já não é municipal, já é uma candidatura de âmbito nacional. Estamos convictos de que Vila Nova de Gaia está a iniciar onde outras candidaturas terminaram", disse Elísio Pinto.

O título de Capital Europeia da Juventude -- criado em 2009 pelo Fórum Europeu de Juventude, organização que reúne e congrega os Conselhos Nacionais de Juventude dos diversos países europeus, bem como estruturas europeias de juventude -- já foi atribuído às cidades portuguesas Braga e Cascais, em 2012 e 2018, respetivamente.

A intenção de Vila Nova de Gaia, distrito do Porto, de se candidatar este título foi tornada pública em fevereiro de 2018 pelo presidente da Câmara, o socialista Eduardo Vítor Rodrigues, que, em declarações à agência Lusa, à margem da apresentação do Plano Municipal da(s) Juventude(s) deste concelho avançou estar a preparar atividades "plurais" dedicadas "a uma juventude muito heterogénea".

Já segundo Elísio Pinto explicou hoje à Lusa que a candidatura está a ser preparada "através do desenvolvimento de ações participativas junto de grupos de interesse [grupos de profissionais que trabalham com jovens em diferentes domínios de intervenção pública] e através de ações em parceria com instituições públicas como o IPDJ e Agência Nacional Erasmus+".

"Estamos a ser muito inovadores e a trabalhar por e para os jovens que estão muito envolvidos. Pretendemos que Gaia seja uma cidade 100% amiga da juventude e seja um laboratório de ideias no âmbito da juventude", acrescentou o vereador.

O autarca avançou que atualmente estão a decorrer as 'PowerUP Gaia', ações de empoderamento mensais desenhadas pelo pelouro de Juventude da autarquia.

O objetivo destas sessões são fazer o "co-desenho, a co-criação e a co-construção da candidatura, assegurando, simultaneamente, conhecimento nas diversas disciplinas do trabalho em juventude".

Informação do pelouro da Juventude de Gaia indica que "além desta ação em particular, todas as ações do departamento configuram oportunidades de envolver os jovens na visão e missão da candidatura".

A autarquia enumerou, ainda, ações a decorrer este ano no concelho como o Orçamento Participativo Jovem, o GOP+Jovem, atividades ligadas ao Cartão Jovem e ao projeto Erasmus+ EU-ON, e a sessão de encerramento do Ano da Juventude da CPLP - Comunidade dos Países de Língua Portuguesa.

"O desenho que estamos a construir não é de imposição aos jovens, mas juntando os seus contributos. O objetivo é que a candidatura tenha um efeito duplicador com o sentido de responsabilidade da juventude de Vila Nova de Gaia", concluiu Elísio Pinto, apontando que estão previstas visitas de estudo às Capitais Europeias de Juventude de 2020 e 2021, Amiens, em França, e Klaipeda, na Lituânia.

