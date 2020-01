Francisco Rodrigues dos Santos destaca "uma vitória" para o CDS-PP Francisco Rodrigues dos Santos, que viu hoje a sua moção ao 28.º congresso do CDS ser a mais votada, qualificou o resultado "uma vitória" para o partido. nacional Lusa nacional/francisco-rodrigues-dos-santos-destaca-uma_5e2d7934f0a7d5128298c46d





Cerca das 03:30, quando os resultados começaram a circular nos corredores do Congresso, e ainda antes de serem proclamados os resultados oficialmente, Rodrigues dos Santos dirigiu-se à sala do congresso e, no caminho, falou aos jornalistas.

O líder da JP destacou a "participação extraordinária" - votaram 1449 congressistas - e que "qualquer presidente que consiga ver sufragada uma moção num cenário destes, certamente tem que atribuir primeiro a vitória ao seu partido".

"O CDS está forte, o CDS não vai fugir, o CDS vai combater", disse.

Para Francisco Rodrigues dos Santos, "hoje ganhou o CDS".

