Efemérides Lusa - 22 de janeiro Principais acontecimentos registados no dia 22 de janeiro:





1500 - D. Manuel I determina que "não se pague moradia aos moços fidalgos" sem terem dado provas do domínio da língua, com certidão do mestre de gramática.

1561 - Nasce o ensaísta, filósofo e político inglês Francis Bacon, autor de "The Advancement of Learning".