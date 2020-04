Efemérides Lusa - 14 de abril Principais acontecimentos registados no dia 14 de abril, Dia do Cineclube: nacional Lusa nacional/efemerides-lusa-14-de-abril_5e92f61a46d99c31c02808a9





1759 -- Morre, com 74 anos, o compositor de origem alemã George Friedrich Haendel, autor de "O Messias".

1834 - Um levantamento republicano em França é esmagado pelo exército do Governo Thiers.

1846 - Começa, no Minho, a revolta conhecida pelo nome de Maria da Fonte.

1863 -- Nasce a primeira rotativa para imprimir jornais com alimentação contínua e automática de papel, impressão nas duas faces e corte automático.

1865 - Abraham Lincoln, 16.º Presidente dos Estados Unidos, é alvejado a tiro no Teatro Ford, em Washington. Morrerá na manhã seguinte.

1890 - Delegados à Conferência de Washington criam a União Pan-Americana.

1891 -- Portugal aprova o primeiro regulamento do trabalho de menores em estabelecimentos fabris.

1909 - Nasce Soeiro Pereira Gomes, escritor neorrealista, autor de "Esteiros" e "Engrenagem".

1912 - O paquete Titanic embate num iceberg, no Atlântico Norte, e começa a afundar-se durante a viagem inaugural.

1917 - Morre Luís Lazarro Zamenhof, criador do esperanto. Tinha 57 anos.

1926 - O Vaticano cria o Dia Mundial das Missões, que se celebra todos os anos no último domingo de outubro.

1931 -- Afonso XIII de Espanha abdica. É proclamada a II República.

1934 - Inauguração, em Lisboa, do monumento a Marquês de Pombal.

1939 - Termina a Guerra Civil de Espanha com a vitória dos insurgentes franquistas.

- Primeira edição de "As Vinhas da Ira", de John Steinbeck.

1944 - II Guerra Mundial. Holocausto. As forças nazis de ocupação deportam cerca de 5500 judeus de Atenas para o campo de extermínio de Auschwitz.

1945 - II Guerra Mundial. Bombardeiros norte-americanos atingem o Palácio Imperial japonês, em Tóquio.

1947 - O general Charles De Gaulle funda o partido RPF Rassemblement du Peuple Français.

1952 -- Os ditadores da Península Ibérica, Oliveira Salazar e Francisco Franco, reúnem-se em Ciudad Rodrigo, Espanha.

1956 -- Apresentação do primeiro modelo de videogravador, fabricado pela Ampex, nos EUA.

1975 - Israel anuncia a produção do novo caça supersónico Kfir.

1981 - O primeiro vaivém espacial norte-americano Columbia termina o voo experimental, na Base Edwards, Califórnia.

1986 -- Morre, com 78 anos, a escritora francesa Simone de Beauvoir, companheira de Jean-Paul Sartre, autora de "Memórias de Uma Menina Bem Comportada".

1987 - Toma posse, em Lisboa, a comissão instaladora da Escola Superior de Jornalismo.

1988 - É assinado, em Genebra, o acordo que prevê a retirada das forças soviéticas do Afeganistão. O documento é subscrito pelo Afeganistão, Paquistão, EUA e URSS.

- O Parlamento espanhol aprova a lei da televisão que abre o setor à iniciativa privada.

1989 -- Morre, aos 73 anos, o linguista brasileiro Celso Cunha, responsável pela redação final da Constituição democrática do Brasil, coautor, com Lindley Cintra, da Nova Gramática do Português Contemporâneo.

1992 - É apresentada, na Sociedade Portuguesa de Autores, a Frente de Solidariedade Cultural, que reúne artistas, escritores e intelectuais, sob o patrocínio do escritor Miguel Torga.

1995 -- Morre, com 87 anos, o cineasta português António Lopes Ribeiro, realizador de "O Pai Tirano" e "A Vizinha do Lado".

- O Conselho de Segurança da ONU autoriza o Iraque a exportar petróleo no valor de um milhão de dólares por trimestre, em troca de alimentação e medicamentos, no programa Petróleo por Alimentos.

1996 -- Morre, com 48 anos, José Ribeiro da Fonte, musicólogo, presidente da comissão instaladora do Instituto Português das Artes do Espectáculo, diretor artístico do Teatro Nacional de São Carlos, divulgador.

1997 - Dez das principais multinacionais norte-americanas subscrevem o chamado Código de Boa Conduta, segundo o qual se comprometem a aplicar o salário mínimo nacional e a semana de 48 horas de trabalho, com um dia de descanso obrigatório, nas unidades instaladas nos países mais pobres.

1998 - O ex-inspetor da PIDE Rosa Casaco, comandante da brigada que assassinou o general Humberto Delgado, é detido em Espanha.

- O antigo presidente venezuelano Carlos Andrés Perez é detido por alegado desvio de fundos.

1999 -- Morre, com 70 anos, Nuno Abecassis, antigo presidente da Câmara Municipal de Lisboa e deputado pelo CDS-PP.

- Aviões da NATO bombardeiam, por engano, uma coluna de refugiados albaneses. Morrem 75 pessoas.

2000 - A câmara baixa do Parlamento russo, Duma, ratifica o Tratado START-II, assinado com os EUA em 1993, para redução das armas de destruição maciça.

2002 - Xanana Gusmão é eleito Presidente de Timor-Leste com 82,7 por cento dos votos.

- Hugo Chávez retoma o poder na Venezuela.

2003 - O professor de Medicina da Universidade do Porto e diretor do Instituto de Patologia e Imunologia Molecular, Manuel Sobrinho Simões, recebe o Prémio Pessoa.

- Guerra do Iraque. Forças dos EUA tomam Tikrit, cidade natal de Saddam Hussein.

- É revelada a sequência total do genoma humano, decifrado a 26 de junho de 2000.

2005 - São aprovadas as propostas de limitação de mandatos a titulares de cargos políticos executivos.

- Abre a Casa da Música, no Porto, com um espetáculo de Lou Reed e um concerto da banda portuguesa Clã.

2006 - A administração norte-americana proíbe qualquer transação comercial com o governo palestiniano do Hamas.

- Primeira Via Sacra do pontificado de Bento XVI.

- Morre, com 88 anos, Muriel Spark, escritora escocesa, autora de "Miss Jean Brodie na Flor da Idade".

2007 - A polícia de choque russa detém mais de 250 pessoas durante a "Marcha dos Dissidentes", em Moscovo, contra o presidente Vladimir Putin. Entre os detidos está Garry Kasparov, antigo campeão do mundo de xadrez.

-- Morre, com 80 anos, Ladislav Adamec, antigo primeiro-ministro checoslovaco, durante a "Revolução de Veludo".

- Morre, aos 88 anos, René Rémond, historiador e politólogo francês, autor de "A direita em França de 1815 aos nossos dias" "Introdução à História do Nosso Tempo", membro da Academia Francesa desde 1998.

2009 --Morre Maurice Druon, escritor e académico francês. Com o também escritor Joseph Kessel, seu tio, compôs "Le chant des partisans", o hino dos resistentes. Tinha 90 anos.

- Morre, com 89 anos, José Franco, oleiro, criador da aldeia típica do Sobreiro, em Mafra. O artista popular ficou conhecido sobretudo pela criação, em miniatura, de uma aldeia saloia do início do século XX, onde retratou cenas da vida quotidiana e profissões da época protagonizadas por bonecos mecanizados.

2010 - Um sismo de magnitude 7,1 na escala de Richter atinge a província chinesa de Qinghai, na confluência do Tibete, fazendo milhares de mortos.

- Morre o baterista norte-americano Steve Reid, que tocou com Miles Davis, Ornette Coleman e Fela Kuti, em Nova Iorque. Tinha 66 anos.

2011 - Portugal assume o comando da missão militar naval da União Europeia no combate à pirataria, na Somália, com a fragata Vasco da Gama.

2012 -- Morre, aos 66 anos, Gilberto Velho, primeiro geólogo a integrar, em 2000, a Academia Brasileira de Ciências.

2013 - O Presidente interino da Venezuela, Nicolás Maduro, vence as eleições presidenciais com 50,66 % dos votos.

2014 - O FC Barcelona vence a primeira edição da UEFA Youth League de futebol, ao derrotar o Benfica, por 3-0, na final disputada em Nyon, Suíça.

2015 -- Morre, aos 73 anos, Percy Sledge, cantor soul norte-americano, conhecido por interpretar o tema "When a man loves a woman".

2016 - O Parlamento Europeu aprova, em Estrasburgo, o registo europeu de dados de passageiros aéreos (PNR, na sigla inglesa) e, simultaneamente, legislação sobre proteção de dados pessoais.

2018 - Estados Unidos, França e Reino Unido realizam uma série de ataques com mísseis contra alvos associados à produção de armamento químico na Síria, em resposta a um alegado ataque com armas químicas na cidade de Douma, Ghouta Oriental, por parte do governo de Bashar al-Assad.

2019 - Morre, aos 83 anos, Bibi Andersson (Berit Elisabeth Andersson), atriz sueca.

