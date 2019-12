Distinção da UNESCO para Caretos de Podence reforça "um ativo patrimonial e turístico" - Ministra da Cultura

A ministra da Cultura considerou hoje que a inscrição dos Caretos de Podence no Património Cultural Imaterial da Humanidade contribui "para reforçar um ativo patrimonial e turístico que excede os limites do território do nordeste transmontano".

nacional

Lusa

nacional/distincao-da-unesco-para-caretos-de-podence_5df2786f7cf645796c538aae