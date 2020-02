Comissão Política de Rui Rio eleita com 62,4%, resultado mais baixo desde 2007

A Comissão Política Nacional do presidente do PSD, Rui Rio, foi hoje eleita com 62,4% dos votos, disseram à Lusa fontes sociais-democratas.

