Circulação normalizada na Segunda Circular no sentido Aeroporto-Benfica A circulação automóvel na Segunda Circular, em Lisboa, está totalmente restabelecida, depois da intervenção para a colocação de um pórtico danificado na sequência de um acidente que causou três mortos, na madrugada de sexta-feira, segundo a Polícia Municipal.





Fonte da Polícia Municipal disse à Lusa que o trânsito já se encontra "totalmente restabelecido" nos dois sentidos "desde o início da tarde", sem precisar, no entanto, as horas a que foram reabertas as duas vias do sentido Aeroporto-Benfica.

Uma viatura ligeira despistou-se cerca das 01:00 de sexta-feira, num acidente que causou a morte a três homens, únicos ocupantes do carro.

O veículo capotou e embateu num poste de iluminação, que acabou por invadir as vias do sentido contrário (Benfica-Aeroporto), danificando um pórtico de painéis direcionais.

Já na sexta-feira o trânsito esteve parcialmente cortado para a retirada do pórtico informativo que ficou danificado aquando do acidente.

