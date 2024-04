Considerada "a grande feira do sul", que reúne "todo o Alentejo deste mundo", a Ovibeja é uma organização da Agricultores do Sul (ACOS) e vai decorrer, até 05 de maio, no Parque de Feiras e Exposições Manuel Castro e Brito, na cidade alentejana.

"A Ovibeja é uma grande feira agrícola, mas é mais que isso. É uma feira para várias idades", destacou hoje à agência Lusa o presidente da ACOS, Rui Garrido.

Segundo o responsável, este ano vão ser introduzidas algumas alterações na organização do recinto, para melhorar a experiência dos visitantes.

"Por exemplo, vamos ter uns ecrãs gigantes na feira, que transmitirão os concertos à noite e, durante o dia, passarão publicidade dos patrocinadores e todo o tipo de informações úteis", indicou.

Outra "novidade tem a ver com a criação de um espaço localizado no Pavilhão do Cante, onde será montado um pequeno palco para artistas locais", anunciou também Rui Garrido.

Como sempre, a Ovibeja será 'palco' para visitas de muitos políticos, com destaque para o primeiro-ministro, Luís Montenegro, que a ACOS e o próprio Governo já anunciaram que vai inaugurar a feira, às 11:00 de terça-feira.

Ao longo dos seis dias de Ovibeja (este ano tem mais um dia), são também muitos os debates programados. Logo no dia de abertura, às 15:00, decorre o II Colóquio Nacional do Pastoreio Extensivo, enquanto, para quinta-feira, está previsto um colóquio sobre "Associativismo Agrícola".

O futuro da viticultura, a preservação de raças autóctones, o ensino profissional, agroecologia e soluções de base natural, acolhimento de imigrantes ou competitividade na agricultura são outros dos temas em reflexão, durante a feira.

O programa inclui também, a 04 de maio, a cerimónia de entrega dos prémios referentes ao 13.º Concurso Internacional de Azeite Virgem Extra -- Prémio CA Ovibeja.

À imagem das edições anteriores, a Ovibeja conta este ano com a participação mais de mil expositores, além de uma exposição pecuária com cerca de 400 animais.

Os concertos são um dos grandes atrativos do certame e, este ano, vão passar pelo palco principal, sempre a partir das 23:00, Calema (terça-feira), Buba Espinho (quarta-feira), Lucky Duckies (quinta-feira), UB40 (sexta-feira) e Ana Moura (dia 04 de maio).

Para a tarde de 04 de maio, às 15:30, está igualmente prevista a comemoração do 10.º aniversário da elevação do cante alentejano a Património Cultural e Imaterial da Humanidade pela UNESCO, com a participação de vários grupos.

Exposição e venda de produtos agroalimentares, de artesanato, de máquinas e equipamentos agrícolas, 'stands' institucionais, provas hípicas e com cães, concursos pecuários, zona de restaurantes, quiosques de comes e bebes e espaços de 'street food', animação de rua ou demonstrações de novas tecnologias aplicadas à agricultura são outras das vertentes do certame.

