A Amazon disse em comunicado que irá duplicar o investimento na cidade-Estado para satisfazer a crescente procura de nuvem, ou armazenamento remoto de dados, e para reforçar o negócio de inteligência artificial.

A Amazon Web Services (AWS) "vai duplicar o investimento em infraestruturas de computação em nuvem em Singapura, de 2024 a 2028, para satisfazer a procura dos clientes e ajudar a reforçar o estatuto de Singapura como uma plataforma de lançamento regional atrativa para a inovação", acrescentou a empresa, na mesma nota.

Fundada por Jeff Bezos, a Amazon anunciou, na semana passada, que as receitas e o lucro líquido tinham crescido além das expectativas do mercado no primeiro trimestre, devido, em particular, ao braço de nuvem, a AWS, que está a capitalizar o apetite das empresas por serviços de computação remota e de inteligência artificial (IA).

