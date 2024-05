Na segunda-feira, a Bolsa de Lisboa terminou a sessão com uma ligeira variação positiva de 0,06% no índice PSI, que avançou para 6.652,71 pontos, com a Galp a liderar as subidas.

Das 16 cotadas que integram o índice PSI, 12 subiram e quatro desceram. A Galp subiu 1,92% para 19,92 euros e a EDP, em ex-dividendo, caiu 4,41% para 3,51 euros.

As principais bolsas europeias fecharam em alta, com Milão a subir 1,06%, Frankfurt 0,96%, Madrid 0,58% e Paris 0,49% e a bolsa de Londres encerrada por ser feriado.

DD (EO) // SB

Lusa/Fim