Cerca de duas dezenas de profissionais do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) estão a ser avaliados após contacto com uma doente infetada com Covid- 19, disse hoje o presidente daquela unidade.

Lusa

