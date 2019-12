Cerca de 80 mil portugueses emigraram em 2018 - Relatório da Emigração Cerca de 80 mil portugueses emigraram em 2018, menos cinco mil do que em 2017, uma descida explicada sobretudo pela quebra da atração de países como Reino Unido ou Angola, segundo o Relatório da Emigração, hoje divulgado. nacional Lusa nacional/cerca-de-80-mil-portugueses-emigraram-em-2018_5df90c14e3e30e79ac5e8f15





De acordo com o documento, elaborado pelo Observatório da Emigração e que compila dados relativos a 2018, nos países onde estão disponíveis, "a emigração portuguesa continua numa tendência de descida, mas em desaceleração".

Esta descida deve-se sobretudo à quebra na atração no Reino Unido, pelo "efeito 'Brexit'", em Angola, "devido à crise económica desencadeada com a desvalorização dos preços do petróleo", bem como na Suíça, mas também à "retoma da economia portuguesa" nomeadamente "no plano da criação de emprego", refere-se no relatório.