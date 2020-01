Catarina Martins corrige erro de ligar Relvas a Isabel dos Santos, mas mantém acusação A coordenadora bloquista, Catarina Martins, admitiu hoje "o erro" de ligar Miguel Relvas a Isabel dos Santos, mas mantém a acusação já que o ex-ministro administrou a Finertec, "empresa dirigida por responsáveis da Fundação José Eduardo dos Santos". nacional Lusa nacional/catarina-martins-corrige-erro-de-ligar-relvas_5e2c2f0c91833112879508c8





O ex-ministro Miguel Relvas tinha acusado hoje Catarina Martins de mentir ao associá-lo às empresas de Isabel dos Santos, dizendo nunca ter trabalhado com a empresária angolana, e exigiu um pedido de desculpas.

"Miguel Relvas foi administrador da Finertec, empresa dirigida por responsáveis da Fundação José Eduardo dos Santos e com acionista escondido 'offshore'. Não me custa corrigir o erro. A acusação é a mesma", escreveu a líder do BE na rede social Twitter cerca de uma hora depois da notícia da agência Lusa.