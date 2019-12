Almanaque Lusa - 22 de dezembro

Hoje é domingo, 22 de dezembro, tricentésimo quinquagésimo sexto dia do ano e início do inverno. O solstício acontece às 04:19. A estação prolonga-se até ao equinócio de primavera, que ocorre no dia 20 de março de 2020. Faltam 09 dias para o final de 2019.

