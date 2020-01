Almanaque Lusa - 20 de janeiro Hoje é segunda-feira, 20 de janeiro, vigésimo dia do ano. Faltam 346 dias para o final de 2020.Este dia é dedicado a São Sebastião, Mártir, e a São Fabião (Fabiano), Papa e Mártir.Nos céus, a Lua encaminha-se para a Fase Nova. Lua nova, dia 24, às 21:42. nacional Lusa nacional/almanaque-lusa-20-de-janeiro_5e25974d7d80d11be4bdf60d





O sol nasce às 07:51 e o ocaso regista-se às 17:44.

No porto de Lisboa, a preia-mar verifica-se às 11:46 e a baixa-mar às 05:10 e 17:44.

Os nascidos nesta data pertencem ao signo Capricórnio, destacando-se D. Sebastião (1554), o compositor francês Ernest Chausson (1855), o compositor norte-americano Walter Piston (1894), o cineasta italiano Frederico Fellini (1920), o astronauta norte-americano Edwin Aldrin (1930), segundo homem a pisar a Lua, e a atriz Patricia Neal (1926).Nesta data, em 1265, reunia-se o Parlamento inglês, pela primeira vez. Em 1935 arrancava o 1.º Campeonato Português de Futebol.

Em 1796, era criada a Biblioteca da Corte portuguesa. Em 1848, Viana do Castelo era elevada a cidade. Em 1948, Mahtama Gandhi era assassinado na Índia.Em 1961, John F. Kennedy assumia a Presidência dos EUA. Em 1963, João XXIII canonizava S. Vicente de Paulo. Em 1973, Amílcar Cabral, fundador do PAIGC, era assassinado, em Conakri, pela PIDE. Em 1981, os 52 reféns norte-americanos, detidos no Irão há 444 dias, eram libertados, quando Ronald Reagan tomava posse como presidente dos EUA.Em 1983, morria o antigo futebolista Garrincha. Em 1984, concluía-se, no Maputo, a tradução para a língua portuguesa da Convenção do Direito do Mar. Em 1985, Israel iniciava o processo de retirada das forças do Líbano. Em 1986, o major general Justin Lekhanya, pro-África do Sul, tomava o poder no Lesoto, derrubando o Governo de Leabua Jonathan. No mesmo dia, a imprensa revelava a futura construção do Túnel do Canal da Mancha.Em 1987, morria, aos 92 anos, o escritor anglo-irlandês Gerald Brenan. Em 1988, o Tribunal de Leiria condenava o autor confesso do crime da Praia do Osso da Baleia, a 20 anos de prisão. Em 1989, o republicano George Bush, 64 anos, tomava posse como presidente dos EUA. Quatro anos mais tarde, em 1993, era a vez do democrata Bill Clinton. Ainda em 1993, morria, aos 63 anos, Audrey Heppburn, atriz e ex-embaixadora da Unicef em África.Em 1994, a Assembleia da República aprovava a proposta de Lei das Propinas, apenas com os votos do PSD. Em 1995, o primeiro-ministro português, Aníbal Cavaco Silva, inaugurava as emissões da RDP-Internacional para Timor-Leste. No mesmo dia começavam, na Haia, os trabalhos da IV Assembleia-geral da Organização dos Povos Não Representados.Em 1997, Bill Clinton assumia o segundo mandato na Presidência dos EUA. Em 1998, Vaclav Havel era reeleito presidente da República Checa. Em 2001, o republicano George W. Bush tomava posse, em Washington, como presidente dos EUA, em pleno ambiente de contestação, pela forma como foram apurados os resultados finais. Bush repetiu o ato de posse quatro anos mais tarde, em 2005.Em 2003, era preso Milan Milutinovic, antigo presidente sérvio, acusado de crimes contra a humanidade no Kosovo. No mesmo dia, o presidente da Câmara de Águeda era constituído arguido, por suspeita de corrupção e peculato.

Em 2004, os líderes dos governos português e espanhol assinavam, em Lisboa, o acordo sobre o Mercado Ibérico de Electricidade, Mibel. Miguel Lobo Antunes, ex-administrador do Centro Cultural de Belém, era escolhido para a vice-presidência da Culturgeste, com a tutela da programação artística. No mesmo dia, o Governo francês decidia financiar filme do cineasta português Manoel de Oliveira "O Quinto Império".Em 2006, o procurador-geral da República Souto Moura era ouvido pela comissão parlamentar de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, sobre o caso Envelope 9. No mesmo dia, o técnico português José Mourinho era eleito o melhor treinador do mundo em 2005, pela Federação Internacional de História e Estatística do Futebol.

Em 2007, a senadora democrata Hillary Clinton anunciava a candidatura às presidenciais de 2008 nos Estados Unidos, tornando-se a primeira mulher a entrar na corrida à Casa Branca. "Uma família à beira de um ataque de nervos", de Jonathan Dayton e Valerie Faris, recebia o prémio de melhor filme de 2006 do Sindicato de Produtores norte-americanos -- PGA. Morriam Eric Aubijoux, 42 anos, motociclista francês, morto no Rali Lisboa-Dacar 2007; e Alfredo Ripstein, 100 anos, produtor mexicano do filme "O Crime do Padre Amaro" (2001).

Em 2008, o atleta Nelson Évora, campeão mundial do triplo salto, estabelecia a melhor marca mundial do ano no salto em comprimento, com a distância de 7,96 metros.

Em 2009, tomava posse Barack Obama, 44.º presidente dos Estados Unidos da América, primeiro presidente negro. A Gazprom reiniciava o fornecimento de gás à Europa através da Ucrânia.

Em 2010, António Filipe Pimentel era nomeado novo diretor do Museu Nacional de Arte Antiga.

Em 2011, morria, aos 73 anos, o ex-presidente da Federação Portuguesa de Futebol Vítor Vasques.

Em 2014, o Presidente da República, Cavaco Silva, condecorava o futebolista internacional português Cristiano Ronaldo com o grau de Grande-Oficial da Ordem do Infante D. Henrique. Morria Claudio Abbado, maestro italiano considerado um dos maiores artistas do mundo. Tinha 80 anos.

Em 2016, morria, aos 93 anos, Nuno Teotónio Pereira, arquiteto e uma das mais destacadas figuras do urbanismo e da habitação em Portugal. Morria Edmonde Charles-Roux, jornalista e romancista francesa. Tinha 95 anos. Morria Teresa Almeida, presidente e fundadora da associação SOL. Tinha 69 anos.

Em 2017, Donald Trump tomava posse como 45.º Presidente dos EUA. Morria, aos 77 anos, Carlos Alberto Silva, ex-treinador brasileiro que se sagrou bicampeão português de futebol no comando técnico do FC Porto.

