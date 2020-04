África com mais de 300 mortes e 7.700 casos

O número de mortes provocadas pela covid-19 em África ultrapassou hoje as 300 num universo de mais de 7.700 casos em 50 países, de acordo com a mais recente atualização dos dados da pandemia no continente.

Lusa

