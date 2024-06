O apito inicial dá-se em Munique, a 14 de junho, com a anfitriã Alemanha a defrontar a seleção da escócia. E até à final de Berlim, a 14 de julho, seja ao almoço ao lanche ou ao jantar, o Time Out Market Lisboa vai estar ligado ao Euro2024. No Mercado da Ribeira, visitantes e adeptos vão poder seguir todos os jogos em ecrãs gigantes, powered by Coca-Cola, e viver as emoções dos jogos em direto, com os petiscos e bebidas dos chefs e as melhores propostas da cidade, servida pelos restaurantes do Time Out.

"Por semana, passam pelo mercado pessoas de 66 países diferentes, o que garante à partida a presença de claques entusiasmadas a torcerem pelas suas seleções", antecipam os responsáveis da equipa liderada por Ana Alcobia, num momento em que o Time Out Market Lisboa está a celebrar uma década de sucesso e outras sete presenças (Nova Iorque, Boston, Montreal, Chicago, Dubai, Cidade do Cabo e Porto), que levam Portugal ao mundo, nas quais pode provar as propostas de mais de 140 chefs e restaurantes, muitos deles vencedores de prémios como o James Beard ou estrelas Michelin.

Marcada ainda para este verão está a abertura do Time Out Market Barcelona e no próximo ano o conceito chegará a Budapeste e Osaka.