Onze anos não são cem, mas há aniversários que valem por muito mais — e o do Time Out Market Lisboa é um deles. É uma década mais um ano de vida num mercado que estreou um conceito de sucesso, exportado para o mundo com a marca Portugal nas malas e por isso esta celebração merece uma noite de festa que faça honras à casa, misturando comida de autor com karaoke sem filtros, cultura e gargalhadas, tudo regado a boa música e bebida. E é exatamente isso que vai acontecer no próximo dia 17 de maio. A partir das 20.30:,o Sing Out Bingo vai tomar conta do Time Out Market Lisboa para uma celebração à altura da sua história.

Sing Out Bingo soa a jogo, soa a festa. E é mesmo isso: um bingo musical, onde os números dão lugar aos refrões que já todos cantámos no chuveiro ou gritámos numa pista de dança a altas horas. Inspirado no tradicional jogo de bingo, mas com uma reinvenção do conceito, o Sing Out Bingo desafia os participantes a reconhecerem temas icónicos do pop, rock e mais além. Em vez de bolas numeradas, há êxitos de artistas como Beyoncé e Lady Gaga em jogo, e para preencher o cartão é preciso saber entoar temas de All the single ladies a Poker Face, sem hesitações.

Mas não pense que basta ouvir e marcar. Não, nada disso. A noite promete muito mais do que um jogo. Há desafios-surpresa, lipsyncs improvisados, quizzes-relâmpago e danças que vão do espontâneo ao absolutamente ridículo (no melhor dos sentidos). Afinal, é um aniversário e festa de anos sem vergonha não tem o mesmo sabor.

A liderar esta batalha sonora vai estar Wandson Lisboa, figura incontornável de humor e entretenimento que, como anfitrião, vai garantir que ninguém fica de fora da diversão. Ao leme da cabine, Quim Albergaria, do coletivo Bateu Matou, vai misturar batidas com memórias e pôr todos a dançar, mesmo os que juram que não sabem. E se a participação é gratuita, o mesmo não se pode dizer do valor da experiência. Porque não se trata apenas de um evento, trata-se de celebrar um espaço que, em 11 anos, se tornou um ponto de encontro essencial da cidade. Um local onde se cruzam sabores e sotaques, onde se descobre a gastronomia de autor ao lado de um copo de vinho ou de uma cerveja artesanal, onde se entra turista e sai pelo menos um bocadinho lisboeta.

TOM Lisboa créditos: DR

Quando a Time Out Portugal teve a ideia de transformar o histórico Mercado da Ribeira numa experiência editorial ao vivo, muitos podiam ter desconfiado. Mas desde o momento de abertura de portas, em 2014, o TOM Lisboa provou que o conceito tinha pernas para andar e levar Lisboa ao mundo com uma oferta que representa o melhor que há para viver na cidade. Passados 11 anos, o Time Out Market Lisboa é uma espécie de microcosmos da cidade, com 26 restaurantes, oito bares, uma livraria, quiosques, cozinha de showcooking, uma sala de espetáculos, um espaço de cowork e um bar-discoteca, tudo sob o mesmo teto, onde ainda permanecem as bancas de peixe fresco, flores e fruta madura.

Já com presença em Nova Iorque, Boston, Chicago, Montreal, Dubai, Cidade do Cabo, Porto, Barcelona e Osaka, entre outras cidades que seguiram a receita do mercado lisboeta, o Time Out Market tem levado Portugal pelos quatro cantos do mundo em detalhes como os bancos e mesas que saem da capital do móvel para o mundo, receitas e conceitos que provam que a cozinha portuguesa não é só bacalhau.

Hoje, todos os anos cerca de quatro milhões de pessoas passam pelo Time Out Market Lisboa e veem que é muito mais do que um mercado, é um lugar onde a vida acontece, onde os aniversários se celebram com música e brindes que fazem novos amigos, onde se entra para lanchar e se vive a cidade.

Dia 17, o TOM Lisboa convida todos a juntar-se para cantar o "Bingo!" mais desafinado da cidade.