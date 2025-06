O chefe da Administração Militar da Região de Odessa, Oleg Kiper, na sua conta no Telegram, disse que as equipas de resgate removeram dos escombros os corpos de duas pessoas mortas no ataque noturno que feriu 14 pessoas.

O ataque provocou ferimentos em três crianças, um menino de sete anos e um bebé de três anos intoxicado por combustão, a quem os paramédicos estão a prestar toda a assistência necessária, disse Oleg Kiper.

De acordo com dados da Força Aérea ucraniana, os seus militares abateram 22 dos 23 drones utilizados pela Rússia no ataque ao território ucraniano na última noite.

A Rússia lançou há mais de três anos, em 24 de fevereiro de 2022, uma ofensiva militar na Ucrânia.

