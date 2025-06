António Nunes, que hoje participou em Viana do Castelo numa reunião extraordinária do Conselho Nacional da LBP, admitiu à agência Lusa que, neste capítulo, "a coesão territorial está longe de ser o que todos gostariam, e o próprio Governo gostaria".

Assim, e numa altura em que se atravessa uma onde de calor em Portugal, "depois de há dias ter havido uma primeira", António Nunes deixou o desejo de, "a prolongarem-se estes dias de calor, que a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, e própria secretaria de Estado da Administração Interna, reunisse com a Liga e, como forma de avaliação da situação, ouvissem as propostas da Liga para melhorar as respostas".

Na reunião do Conselho Nacional desta manhã, foi analisada a necessidade de revisão dos estatutos da LBP, do Apoio Social ao Bombeiro e do regulamento de condecorações.

Quanto ao Fundo de Apoio Social ao Bombeiro, os conselheiros da Liga deixaram o apelo a que o Governo "olhe para o valor anual que atribui ao fundo", reforçando esse valor.

"É necessário que o Governo olhe de forma diferente para os apoios sociais aos bombeiros", afirmou António Nunes, sublinhando que estes "dão tudo" na proteção das pessoas e bens.

