Operadora moçambicana Tmcel alerta para lentidão e restrição de Internet

Maputo, 28 jun 2025 (Lusa) - A operadora de rede móvel moçambicana Tmcel alertou hoje para a lentidão e restrição no acesso à Internet, devido a problemas no cabo submarino entre Maputo e África do Sul, país vizinho, indica a empresa em comunicado.